Per l’importante partita di Europa League, la Real Sociedad dovrà fare a meno di Oyarzabal

Giovedì prossimo, allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà Napoli-Real Sociedad partita che deciderà le sorti delle due squadre nel girone di Europa League. Ma gli spagnoli dovranno fare a meno di un loro importante elemento.

Mikel Oyarzabal, talento classe ’97 della Real Sociedad, che in questa stagione ha già messo a segno sette gol, ha subito una lesione muscolare e non dovrebbe recuperare per la decisiva sfida in campo europeo contro il Napoli.