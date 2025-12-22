Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: Conte perde ancora Beukama! Prosegue l’emergenza infortuni dei partenopei: scelte forzate per il tecnico

Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: i partenopei perdono di nuovo Beukema per infortunio. Conte cambia poco in vista del match

Brutte notizie per il Napoli alla vigilia della sfida contro il Bologna. Come riportato da Tuttosport, Sam Beukema è costretto a dare forfait anche per la finale di Riyadh, allungando una lista di infortuni che sta segnando in modo pesante la stagione dei partenopei.

Il club azzurro ha comunicato che il difensore «ha riportato un trauma contusivo al piede nel corso dell’allenamento» ed è quindi escluso dal match. Si tratta del 23° infortunio patito dal Napoli nella stagione 2025/26: un dato allarmante, con 19 stop di natura muscolare e appena 4 traumatici, che racconta una continua emergenza fisica.

Conte non cambia: avanti con la squadra che vince

Al netto dell’assenza di Beukema, Antonio Conte non sembra intenzionato a rivoluzionare la formazione. Il Napoli dovrebbe ripresentare la stessa fisionomia vista nella semifinale vinta contro il Milan, nel solco del principio caro al tecnico salentino: squadra che vince non si cambia.

L’unico vero dubbio riguarda il ballottaggio tra Eljif Elmas e Noa Lang. Il centrocampista macedone è diventato uno dei fedelissimi di Conte per duttilità e affidabilità, dimostrandosi capace di sostituire anche un perno come Stanislav Lobotka. Tuttavia Elmas arriva a questo appuntamento dopo 340 minuti in quattro partite nelle ultime due settimane, un carico elevato considerando il poco impiego precedente. Lang, rimasto inizialmente in panchina contro il Milan, potrebbe quindi essere rilanciato dal primo minuto.

Difesa a tre e numeri chiave

Per il resto, le certezze non mancano. In attacco saranno confermati i gemelli del gol Højlund–Neres, mentre in mezzo al campo agirà la coppia Lobotka–McTominay, con Politano a destra e Spinazzola a sinistra.

La linea difensiva sarà ancora a tre, con Di Lorenzo sul lato destro e Juan Jesus in leggero vantaggio su Buongiorno sul versante opposto. Al centro resta Amir Rrahmani, elemento considerato irrinunciabile: i numeri parlano chiaro, 18 gol subiti in 11 partite senza di lui, contro appena 7 reti incassate in 12 gare con il kosovaro in campo.