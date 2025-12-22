Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match! Importante fare gruppo, poche rotazioni mirate e le condizioni di Immobile: le ultime sui rossoblù

Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: le mosse di Italiano per il match! Tra gruppo, rotazioni e le condizioni di Immobile

Sotto il cielo d’Arabia, il Bologna ribadisce la propria identità in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di questa sera. A raccontarla è Lorenzo De Silvestri, capitano e “sindaco” dello spogliatoio rossoblù, che secondo Tuttosport ha insistito su un concetto chiave: per vincere serve un grande gruppo, prima ancora dei singoli.

«Sono orgoglioso di questo gruppo – ha sottolineato – i ruoli sono chiari, tutti coinvolti. Abbiamo già fatto la storia vincendo la Coppa Italia, ma c’è sempre una nuova sfida». Un messaggio di esperienza: vent’anni in Serie A insegnano che le pressioni giuste ti fanno sentire vivo.

Assenze e conferme: Bernadeschi out, centrali invariati

Sul piano delle scelte, il Bologna cambierà ancora, come fatto spesso in questa stagione. Federico Bernardeschi non sarà della partita: l’esterno finirà sotto i ferri a Bologna per sistemare la clavicola fratturata rimediata contro l’Inter. In difesa possibili ritocchi sulle fasce, ma i centrali dovrebbero essere confermati: Jhon Lucumí e Jørgen Strand Larsen Heggem (Heggem) restano il perno.

Centrocampo: Ferguson verso il via

A metà campo Lewis Ferguson è indicato per partire titolare, a patto che Vincenzo Italiano non riscontri in extremis problemi nel pieno recupero fisico di Pobega e Moro dopo la semifinale. La gestione delle energie resta centrale, coerente con una stagione ad alta intensità.

Attacco: staffetta e Immobile arma dalla panchina

Davanti è probabile la staffetta: Thijs Dallinga in distinta e Santiago Castro inizialmente in panchina. È assodato che Ciro Immobile non partirà dal primo minuto: non per scelta tecnica, ma per autonomia ancora limitata. Il bomber, però, è pronto a entrare di rincorsa contro il Napoli: su questo, riferisce Tuttosport, ci sono pochi dubbi.

Il Bologna arriva così alla sfida con idee chiare: fondamenta solide, rotazioni mirate e la convinzione che, anche lontano da casa, la forza del gruppo resti l’arma principale.