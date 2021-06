Calciomercato Napoli: per il dopo Ospina pronto un portiere appena retrocesso

Ospina potrebbe lasciare Napoli in estate e allora gli azzurri cominciano a guardarsi attorno: piace un portiere napoletano doc

Il Napoli guarda alla porta per il futuro. Da diversi anni ormai la squadra partenopea mantiene un duo di portieri di livello e spesso non c’è stato un vero titolare in quel ruolo. Potrebbe essere così anche il prossimo anno, intanto Ospina potrebbe lasciare l’Italia nelle prossime settimane.

Il nome per sostituirlo potrebbe allora essere quello di Sepe, portiere napoletano doc appena retrocesso in Serie B con il Parma. Il duo Meret-Sepe potrebbe dare le garanzie necessarie per la prossima stagione. Al momento però è solo una possibilità, lo riporta 1 Station Radio.