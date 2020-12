Napoli, Casiraghi esalta Insigne: «Giocatore completo, cresciuto grazie a Gattuso»

Lorenzo Insigne è l’uomo in più del Napoli. E Pierluigi Casiraghi ne ha esaltato le qualità

Lorenzo Insigne, attaccante e capitano del Napoli, è maturato. È finalmente il trascinatore che tutti volevano, tanto da esser diventato decisivo anche in Nazionale. A esaltarne le qualità, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, è stato Pierluigi Casiraghi.

COMPLETO – «Adesso vedo un giocatore completo in entrambe le fasi. Capace di realizzare gol bellissimi ma anche di servire tanti assist e mettersi al servizio della squadra. Credo che in questo cammino di crescita abbia influito molto Rino Gattuso e il suo modo di allenarlo, di farlo sentire importante, di aiutarlo e sostenerlo sotto l’aspetto mentale. Perché l’ambiente ha sempre preteso tanto da un napoletano e per Lorenzo e non è per nulla semplice sopportare le pressioni».

MIGLIOR INSIGNE – «Miglior Insigne mai visto? Ne sono convinto. E lo dimostra anche quello che sta facendo in Nazionale, dove ha saputo conquistarsi uno spazio importante, tanto che il commissario tecnico Roberto Mancini lo tiene molto in considerazione. Sono convinto che il rinvio di un anno del campionato Europeo abbia fatto bene alla crescita del gruppo. Attorno a Lorenzo stanno maturando tanti altri talenti».