Napoli, rivoluzione totale da parte di Antonio Conte che ora ha in mano la squadra. La situazione non lascia dubbi!
Napoli, completamente rivoluzionato il club partenopeo grazie ad Antonio Conte. Il punto
È un Napoli trasformato quello che si appresta ad affrontare il Benfica in Champions League. La Gazzetta dello Sport sottolinea tre dimensioni del nuovo status raggiunto dalla squadra. La dialettica, la convinzione e i risultati parlano chiaro: la squadra di Conte ha superato il momento critico, ricompattandosi nelle difficoltà e ritrovando una sicurezza smarrita. Le vittorie contro Atalanta, Roma e Juventus hanno segnato un confine netto, dimostrando una forza mentale e fisica sorprendente, capace di andare oltre un’emergenza infortuni che continua a privare il tecnico di pilastri fondamentali.
Il ritorno in vetta alla Serie A e il nuovo slancio europeo sono la conseguenza diretta di questa rinascita. Il messaggio di Conte è forte e chiaro: «Non abbiamo paura di niente e di nessuno». Ora sono le rivali a dover temere un Napoli che corre, lotta e, soprattutto, ha ritrovato il piacere di attaccare.
Per la sfida del Da Luz, Conte confermerà il 3-4-2-1 che ha ridato equilibrio e pericolosità. Davanti al muro difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno, e con Milinkovic tra i pali, la squadra cercherà di invertire il trend negativo in trasferta in Europa (quattro sconfitte consecutive). L’obiettivo è dimenticare il pesante 6-2 di Eindhoven, ormai considerato preistoria da un gruppo che ha cambiato pelle.
L’uomo chiave sarà David Neres, il grande ex della sfida, pagato 30 milioni e ora diventato imprescindibile. Il brasiliano, protagonista assoluto nelle ultime gare con gol e giocate decisive, guiderà l’attacco insieme a Lang, alle spalle di Hojlund. La sua esperienza internazionale sarà fondamentale in uno stadio che lo ha amato e poi rimpianto.
A centrocampo, l’emergenza continua. Scott McTominay, unico superstite dei titolari, dovrà stringere i denti nonostante qualche acciacco, affiancato da Elmas. Sulle fasce, Di Lorenzo è intoccabile a destra, mentre a sinistra è ballottaggio tra Olivera (favorito ma non al meglio) e Spinazzola. In recupero Gutierrez, che potrebbe essere convocato. Contro il Benfica di Mourinho, il Napoli si gioca una fetta importante di qualificazione ai playoff e non ha alcuna intenzione di fermarsi.
