Napoli, che numeri in trasferta: difesa da scudetto con le big

Numeri da Scudetto per il Napoli di Maurizio Sarri: in trasferta con le big di Serie A, la difesa è stata un vero e proprio bunker

La grande stagione del Napoli di Maurizio Sarri passa anche da un miglioramento esponenziale della fase difensiva. Gli uomini di Maurizio Sarri, infatti, guidati dal duo Albiol-Koulibaly, sono riusciti ad incassare solo 23 reti in questo campionato, ben 16 in meno dei 39 con cui ha concluso lo scorsa stagione. Il dato diventa ancora più interessante se si vanno a considerare le partite giocate in trasferta con le altre big italiane.

Gli azzurri, infatti, hanno mantenuto la porta inviolata contro Inter e Milan a San Siro (doppio 0-0), contro la Juve allo Stadium (0-1), contro la Roma all’Olimpico (0-1) e contro l’Atalanta all’Atleti Azzurri d’Italia (0-1). L’unica grande in grado, in un match casalingo, di mettere a segno una rete contro gli uomini di Sarri è stata la Lazio di Simone Inzaghi, andata in vantaggio con de Vrij, ma poi battuta con un secco 4-1 dai partenopei.

Il Napoli, dunque, da sempre elogiato per l’efficacia offensiva, ha aggiunto quell’ultimo tassello che mancava per poter dire la propria fino all’ultima giornata di campionato: la solidità difensiva.