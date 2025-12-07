Napoli, Conte ha sciolto le riserve della formazione in vista della partita contro la Juventus: questo il possibile undici

Napoli, Antonio Conte ha praticamente scelto la formazione che affronterà la Juventus. Presente Neres e anche Hojlund in attacco. Le ultime

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una sfida cruciale allo stadio Diego Armando Maradona, dove affronterà la Juventus di Luciano Spalletti. Nonostante l’emergenza infortuni che continua a colpire il Napoli senza tregua, il tecnico salentino ha cercato di curare ogni dettaglio per arrivare pronto a un confronto che potrebbe segnare un passaggio importante nella stagione degli azzurri. Le novità rispetto alla gara con il Cagliari non mancano e riflettono l’esigenza di adattarsi a una situazione di rosa ridotta ma comunque competitiva.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Eljif Elmas prenderà il posto dell’infortunato Stanislav Lobotka, una scelta già nell’aria alla vigilia e ora praticamente certa. Il centrocampista macedone diventerà quindi il riferimento principale del Napoli in mezzo al campo, soprattutto considerando che Lobotka rappresentava l’unico regista puro a disposizione, complice anche il precedente stop di Gilmour. L’elenco degli indisponibili del Napoli rimane lungo: oltre ai due registi, mancheranno anche Anguissa, De Bruyne, Meret, Gutierrez e Lukaku. Una lista che non facilita le scelte di Conte, chiamato comunque a mantenere alto il livello competitivo della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Tra le note positive per il Napoli c’è la crescita di Mathias Olivera. Dopo l’ottima prestazione contro la Roma, il terzino sembra aver convinto Conte a concedergli una maglia da titolare, superando nelle gerarchie Leonardo Spinazzola. Quest’ultimo è ormai recuperato, ma potrebbe essere inizialmente risparmiato in vista dei prossimi impegni.

Il Corriere dello Sport anticipa quello che dovrebbe essere l’undici del Napoli per la sfida contro la Juventus, sottolineando come Conte potrebbe effettuare fino a sette cambi rispetto alla formazione scesa in campo mercoledì in Coppa Italia. Nel 3-4-2-1 del tecnico, ritroveranno una maglia da titolare Rrahmani e Buongiorno, che completeranno la difesa a tre con Beukema. Sulle fasce del Napoli ci sarà Di Lorenzo a destra, mentre in mediana agiranno McTominay ed Elmas, con Olivera a completare il reparto. In avanti, il Napoli punterà sull’estro di Neres e Lang, schierati alle spalle di Hojlund, chiamato a guidare l’attacco in una serata che si preannuncia intensa. Tra i pali, come confermato, spazio ancora a Milinkovic-Savic.

Il Napoli, nonostante le difficoltà, vuole dimostrare di poter reagire e mantenere alto il livello delle proprie ambizioni. La sfida al Maradona sarà un banco di prova decisivo per misurare la forza, la resilienza e la profondità del gruppo guidato da Conte.