Napoli, il 2026 inizia con il botto per Conte. Ora non c’è tempo di rifiatare visto un mese di gennaio intenso

Napoli, il 2026 del club partenopeo inizia nel migliore dei modi vista la vittoria contro la Lazio. Ma il mese di gennaio è molto fitto

Il 2026 del Napoli parte col botto: vittoria autoritaria all’Olimpico contro la Lazio e vetta della classifica mantenuta. Antonio Conte non nasconde la sua soddisfazione per la prestazione dei suoi, definendola di un «livello qualitativo molto alto». Il tecnico salentino elogia la squadra per la pulizia tecnica, la forza fisica e la capacità di concedere poco o nulla agli avversari in una trasferta così insidiosa.



L’unica nota stonata è l’infortunio di David Neres, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore. Conte incrocia le dita, sperando di non perdere un altro elemento chiave in una stagione già falcidiata dalle assenze. Nonostante le defezioni, però, il Napoli continua a stupire per solidità e concretezza. L’allenatore sottolinea l’importanza di avere tempo per preparare le partite, esaltando le caratteristiche dei singoli e trovando i punti deboli degli avversari, come avvenuto contro la Lazio. L’unico appunto riguarda la fase offensiva, dove si potrebbe concretizzare di più la mole di gioco creata.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



Ma il tempo per rifiatare è poco: il calendario si infittisce e le rotazioni, complici gli infortuni, sono limitate. Conte è consapevole delle difficoltà che attendono la squadra, chiamata a giocare ogni tre giorni, e spera che lo sforzo non presenti il conto.



Sul fronte mercato, il tecnico preferisce glissare. Memore dell’esperienza passata («L’anno scorso ho detto ‘Non facciamo danni’ e abbiamo venduto Kvaratskhelia»), Conte rimanda ogni discorso alla dirigenza, che conosce bene le sue esigenze e la situazione della rosa. Il suo compito, ribadisce, è quello di tirare fuori il massimo dalle risorse a disposizione, consapevole delle alte aspettative che gravano su di lui e sulla squadra. Il Napoli, comunque, è pronto a dare battaglia su tutti i fronti.