Napoli, Conte ha una forte tentazione per il match contro il Cagliari: potrebbe davvero pensare a questa mossa di formazione. Ultimissime

Napoli, le probabili formazioni per il match contro il Cagliari. Antonio Conte ha una forte tentazione, di cosa si tratta

Il clima caldo di Cagliari accoglie un Napoli determinato e pronto non solo a blindare la qualificazione alla prossima Champions League, ma a puntare ancora più in alto. La squadra azzurra non vuole accontentarsi: con il Milan distante una sola lunghezza, l’obiettivo dichiarato di questo finale di stagione è la conquista della seconda piazza. Di fronte, però, ci sarà un Cagliari attualmente quindicesimo, con un disperato bisogno di punti per mettere al sicuro la permanenza in massima serie e approfittare di un turno ricco di scontri diretti per le concorrenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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Sfida in panchina: lo scontro generazionale tra Conte e Pisacane

La gara rappresenta un vero e proprio scontro agli antipodi, perfettamente incarnato dai due tecnici. Da una parte Antonio Conte, dominatore degli ultimi quindici anni e alla guida della rosa più esperta del campionato (età media di 28 anni e 184 giorni). Dall’altra Fabio Pisacane, napoletano doc ma cagliaritano d’adozione, reduce dal trionfo in Coppa Italia Primavera 2025 e oggi al timone della seconda squadra più giovane del torneo (25 anni e 59 giorni).

Il momento dei sardi è estremamente delicato: solo due punti raccolti negli ultimi sei turni, l’amara sconfitta per 3-1 contro il Pisa (in dieci uomini) e il conseguente ritiro punitivo.

Le mosse del Napoli: torna Lobotka e brilla l’asse ex Manchester

Il Napoli, forte di tre vittorie consecutive, si prepara a calare i carichi pesanti. Conte ritrova Stanislav Lobotka dopo venti giorni di stop. Una notizia che, unita ai recuperi di Anguissa, De Bruyne e McTominay, riapre le porte alla riunione dei “Fab Four” a centrocampo, tutti a disposizione per la prima volta dallo scorso 5 ottobre 2025.

La grande tentazione tattica del tecnico salentino parla decisamente inglese. L’idea è quella di schierare un tridente mascherato forgiato a Manchester: l’ex City Kevin De Bruyne e l’ex United Scott McTominay potrebbero agire contemporaneamente alle spalle del centravanti Rasmus Hojlund. In mezzo al campo, al fianco di Lobotka, prende quota l’inserimento di Gilmour per un centrocampo di grande palleggio.

Tanta abbondanza potrebbe spingere inizialmente in panchina pedine di lusso come Alisson, Anguissa ed Elmas. Una profondità di rosa spaventosa, che rende la missione secondo posto un traguardo assolutamente alla portata degli azzurri.