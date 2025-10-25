Napoli, Conte rivoluziona tutto in vista della gara contro l'Inter? La situazione - Calcio News 24

Napoli, Conte prepara la rivoluzione tattica per sfidare l’Inter: emergenza infortuni e nuovo modulo

Il Napoli si avvicina al big match contro l’Inter in un momento particolarmente complicato, segnato da numerosi infortuni che stanno mettendo a dura prova le scelte di Antonio Conte. L’allenatore azzurro dovrà infatti rinunciare a diversi titolari, ridisegnando completamente la formazione per cercare di mantenere alta la competitività.

L’elenco degli indisponibili è lungo e pesante: Rasmus Hojlund non ha recuperato da un affaticamento muscolare, mentre Alex Meret è stato costretto allo stop a causa di una frattura al piede destro. A loro si aggiungono le assenze di Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Romelu Lukaku e Contini, che riducono drasticamente le opzioni a disposizione del tecnico. Una situazione di vera e propria emergenza per il Napoli, chiamato comunque a reagire contro una delle squadre più in forma del campionato.

Conte studia un nuovo Napoli

Di fronte a queste difficoltà, Conte ha deciso di mettere in campo un “piano alternativo”, sperimentando una soluzione tattica diversa dalle prime giornate di Serie A. Non ci sarà un centravanti di ruolo: il tecnico ha scelto di affidarsi a David Neres come falso nove, al centro di un sistema offensivo più fluido e dinamico. L’attaccante brasiliano dovrà muoversi tra le linee, creando spazi e opportunità per gli inserimenti dei compagni, in un Napoli che punterà molto sulla velocità e sull’imprevedibilità.

La panchina vedrà invece Lucca pronto a subentrare nel corso della partita, mentre Conte si affiderà ai suoi uomini di maggiore esperienza per guidare il nuovo assetto.

Il modulo del Napoli per l’Inter

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1 innovativo e flessibile: tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, protetto da una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinazzola. Davanti alla difesa agirà Gilmour, incaricato di dare equilibrio e impostare la manovra, mentre in mediana ci saranno Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay, pronti a supportare Neres nel ruolo di falso nove.

Emergenza e fiducia

Nonostante le assenze, Conte ha trasmesso fiducia all’ambiente azzurro, convinto che il gruppo possa reagire con compattezza e determinazione. Il Napoli, chiamato a dimostrare carattere e spirito di sacrificio, vuole trasformare l’emergenza in un’opportunità per riscoprire la propria identità e dare un segnale forte in una gara che può valere molto più dei tre punti.

LEGGI TUTTE LE ULTIMISSIME DI SERIE A