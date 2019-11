Napoli, Davide Ancelotti: «Problema di equilibrio? Riguarda la squadra»

Davide Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni poco prima del confronto tra Napoli e Salisburgo che può valere gli ottavi

Davide Ancelotti, figlio di Carlo e allenatore in seconda del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Salisburgo. Ecco le dichiarazioni.

«Partita che può essere decisiva. Siamo messi bene nel girone, dobbiamo vincere per qualificarci e faremo di tutto per farlo stasera davanti ai tifosi. Problema di equilibrio? Riguarda la squadra, non i singoli. I reparti devono essere più compatti. Ritiro digerito? Concentriamoci sulla partita…».