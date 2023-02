Napoli, De Laurentiis e la telefonata virale: «I napoletani m’hanno rotto il ca…»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato vittima di un divertente scherzo di un tifoso che è andato virale sui social

PAROLE – «Scudetto? No non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto. I napoletani m’hanno rotto il ca…, siete di una tale stupidaggine che io delle volte dico ma è possibile che consideriamo i napoletani i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti quelli che sanno che i napoletani hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. La mattina guardate il sole, il mare, una pizza di m… e tirate un bel respiro».