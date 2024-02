Napoli, faccia a faccia De Laurentiis-Mazzarri dopo il Genoa

Faccia a faccia tra Mazzarri e De Laurentiis al termine della gara con il Genoa: il Napoli non sa più vincere e ora la classifica è preoccupante

Al termine della gara di ieri il presidente ha incontrato l’allenatore, probabilmente per decidere se organizzare un ritiro prima della sfida col Barcellona. In Champions League una gara fondamentale al Maradona che potrebbe anche decidere le sorti del futuro del tecnico anche se non si sente in discussione.