Napoli, De Laurentiis snobba Insigne: «Se vuole andare via ce ne faremo una ragione»

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato delle complicate trattative per il rinnovo di Lorenzo Insigne

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a margine dell’evento Race For The Cure, evento benefico a Piazza Plebiscito, ha parlato anche delle complicate trattative per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne.

RINNOVO INSIGNE – «Sul rinnovo del contratto di Insigne stiamo parlando io e il suo agente, ma dipenderà dalla volontà del calciatore: se Lorenzo vuole terminare la sua carriera a Napoli, lo accoglieremo a braccia aperte, altrimenti ce ne faremo una ragione».