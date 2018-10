Napoli, De Laurentiis strizza l’occhio a Cavani: «Le porte sono aperte»

Il presidente del Napoli apre al possibile ritorno di Edinson Cavani: «Si può trovare un accordo con la dirigenza del PSG, dipende da lui».

L’amore fra il Napoli ed Edinson Cavani non sembra potersi spegnere e il doppio confronto con il PSG in Champions contribuisce a riaccendere la passione. I tifosi azzurri sognano un ritorno del ‘Matador’, un po’ offuscato al PSG dalle tante stelle che giocano nella squadra parigina, e ora anche il presidente Aurelio De Laurentiis manda un segnale chiaro al centravanti uruguayano e al club francese.

«Dipende solo da lui, – ha affermato il numero uno partenopeo, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport – ma le nostre porte sono aperte. Io non sono il Qatar, per cui se non vuole giocare per il PSG e si riduce l’ingaggio, si può trovare un accordo con la dirigenza francese perché nessuno vuole tenersi un giocatore insoddisfatto”. A far sperare i tifosi del Napoli arriva anche il caloroso abbraccio che De Laurentiis e Cavani si sono scambiati nel tunnel degli spogliatoi del Parco dei Principi prima del fischio d’inizio del primo confronto in terra francese. «Edinson non ha più 24 anni – ha dichiarato il patron azzurro – ma ha un’elasticità tale che per lui è quasi impossibile infortunarsi. Può giocare fino a 38 anni».

Oltre a De Laurentiis, anche il Direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha ammesso che l’interesse del club campano per ‘Il Matador’ è concreto. «Sicuramente il gradimento per un giocatore del genere c’è e non solo da parte mia. – ha affermato il dirigente partenopeo ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Se lo stiamo corteggiando? Non credo che questa sia la sede opportuna per parlarne». Cavani ha indossato la maglia del Napoli dal 2010 al 2013, collezionando complessivamente 138 presenze e 104 gol in tutte le competizioni. Beniamino dei tifosi, un suo ritorno sarebbe accolto con grande entusiasmo dalla piazza e farebbe fare alla squadra di Ancelotti un ulteriore salto di qualità in attacco.

