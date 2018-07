Napoli, ecco lo staff tecnico di mister Ancelotti

Il nuovo mister del Napoli, Carlo Ancelotti presenta lo staff tecnico che lo aiuterà in questa nuova avventura con i partenopei. Ecco chi sono i fidi assistenti del tecnico arrivato alla corte di De Laurentiis.

Il Napoli si rifa il look e non solo per quanto riguarda la squadra che scenderà in campo nella prossima stagione di Serie A. Dopo aver ufficializzato da qualche settimana il nuovo tecnico Carlo Ancelotti, che ha preso il posto di Sarri in procinto di passare al Chelsea, la squadra partenopea ha ufficializzato anche lo staff che accompagnerà il tecnico in questa nuova avventura al Napoli.

Ecco il comunicato del Napoli che ufficializza il nuovo staff:

«Allenatore: Carlo Ancelotti. Vice allenatore: Davide Ancelotti. Preparatore atletico e collaboratore tecnico: Francesco Mauri. Preparatore atletico: Manuel Morabito. Collaboratore tecnico e match analyst: Simone Montanaro. Analisi gps e dati fisici gara: Luca Carlo Guerra. Supervisore dei rapporti staff tecnico/medico/squadra: Beniamino Fulco. Preparatori dei portieri: Alessandro Nista (il quale era presente anche nello staff di Maurizio Sarri, n.d.r.) e Roberto Perrone.».