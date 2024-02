Clamoroso Napoli, può tornare Garcia: i nomi per il post Mazzarri

Aurelio De Laurentiis starebbe valutando il possibile esonero di Walter Mazzarri dopo gli ultimi risultati

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, la posizione di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli è sempre più a rischio. In caso di risultato negativo con il Barcellona in Champions League, Aurelio De Laurentiis potrebbe infatti procedere con l’esonero.

I nomi per il possibile sostituto sono due: da una parte il clamoroso ritorno di Rudi Garcia, ancora sotto contratto con il club azzurro. L’alternativa è invece Marco Giampaolo.