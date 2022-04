Napoli Fiorentina, Gamberini: «Italiano perfezionista, Spalletti lo sta confermando anche in azzurro»

Alessandro Gamberini, doppio ex di Napoli-Fiorentina, ha così analizzato la sfida in programma domani al San Paolo

LE PAROLE – «Si affrontano le due squadre che stanno esprimendo il calcio più bello della Serie A, nonostante due allenatori molto diversi. Mi aspetto una partita apertissima, che arriva in un momento chiave della stagione. Italiano un perfezionista: quando ci ho parlato la scorsa estate a Moena, ho riconosciuto subito la fame che aveva da calciatore. La dirigenza, puntando su di lui, ha fatto la scelta migliore: è l’uomo giusto con cui aprire un ciclo, un po’ come quello che ho vissuto io nei sette anni fiorentini. Spalletti sta dimostrando una volta di più la sua leadership, si è ulteriormente evoluto. Il suo Napoli ha saputo sopperire, in passato, anche all’assenza di un centravanti del calibro di Osimhen, uno dei più determinanti. La forza della Fiorentina, invece, è corale, sta nel gioco di tutto un gruppo».