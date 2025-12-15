Frattesi-Napoli, spuntano nuovi scenari in casa azzurra per alzare il livello del centrocampo

Frattesi-Napoli: scenari di mercato e intrecci tra Inter, Juventus e azzurri. La situazione attuale

Il futuro di Davide Frattesi continua ad animare il dibattito di mercato e la pista Frattesi-Napoli sta prendendo sempre più quota tra gli addetti ai lavori. Il centrocampista dell’Inter, nonostante la fiducia dell’ambiente nerazzurro, non è considerato incedibile e gennaio potrebbe rappresentare un momento chiave per il suo destino. Le sirene non mancano e, oltre alla Juventus, anche il Napoli osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione.

La Juventus resta alla finestra, fortemente interessata a profili italiani e già nel giro della Nazionale. Frattesi risponde perfettamente a queste caratteristiche e gode della stima sia dell’area tecnica sia della dirigenza bianconera. Tuttavia, l’operazione non è semplice: valutazioni economiche elevate e necessità di mantenere l’equilibrio di bilancio rendono ogni mossa complessa. Gennaio viene descritto come un mese potenzialmente “caldo”, ma con molti dettagli ancora da definire.

In parallelo, prende corpo anche la suggestione Frattesi-Napoli. Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi di qualità a centrocampo e vede nel nerazzurro un profilo ideale per intensità, inserimenti e rendimento in zona gol. Antonio Conte (o chi guiderà il progetto tecnico) apprezza giocatori dinamici e abituati a ritmi alti, caratteristiche che Frattesi incarna perfettamente. Il Napoli potrebbe provare a sfruttare eventuali spiragli lasciati aperti dall’Inter, magari inserendo contropartite tecniche o formule creative.

Dal canto suo, l’Inter guarda con attenzione al mercato in entrata. Resta forte l’interesse per Khephren Thuram, centrocampista francese seguito già dalla scorsa estate. In passato i nerazzurri avevano sondato anche profili come Manu Koné ed Ederson, ma Thuram è rimasto un nome cerchiato in rosso sul taccuino della dirigenza. Un’eventuale uscita di Frattesi potrebbe finanziare un’operazione di questo tipo o aprire a incastri più complessi.

Come sottolineato anche da Matteo Moretto, la possibilità che Frattesi lasci l’Inter a gennaio è concreta. Molto dipenderà dalle offerte sul tavolo e dalla volontà delle società coinvolte di trovare un accordo sulle valutazioni. In questo scenario fluido, la pista Frattesi-Napoli resta una delle più intriganti e da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A