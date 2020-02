Napoli, Gattuso su Allan: «Non porto rancore»

Il tecnico del Napoli Gattuso ha parlato del centrocampista Allan al termine della sfida contro il Cagliari

Gennaro Gattuso ha parlato di Allan, escluso dalla partita di Cagliari per scelta tecnica: «Domani non si porta rancore, domani sarò il primo ad incitarlo. Ma bisogna allenarsi in un certo modo. So che Allan ha avuto proposte importanti, ma quelli sono problemi della società».

«L’importante è che in allenamento io veda senso di responsabilità e professionalità. Da domani grande disponibilità con Allan per riuscire a metterlo nelle condizioni migliori», ha concluso l’allenatore del Napoli.