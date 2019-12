Napoli Genk: Allan fa la differenza in mezzo

Allan ha fatto la differenza anche come costruttore di gioco in Napoli-Genk. I suoi lanci lunghi hanno creato pericoli

Più ancora che per il contributo difensivo, Allan ha fatto la differenza in Napoli-Genk per il suo gioco sul lungo. I suoi lanci e le sue verticalizzazione hanno infatti punito gli scompensi di una linea belga non sempre irreprensibile.

L’azione del rigore ne è un esempio, ma si è visto anche in tante altre circostanze. Nella slide sopra, serve perfettamente l’inserimento di Di Lorenzo, lanciandolo in profondità. Il brasiliano si è quindi rivelato un’importante fonte di gioco per i partenopei, entrando in tante azioni pericolose.