Napoli Genoa 2-1: brividi prima del ribaltone. Ma Conte torna primo e aspetta Juventus-Milan… Anguissa e Hojlund dopo il grande tacco di Ekhator

Una vittoria sofferta, di carattere, ma che costa carissima. Il Napoli di Antonio Conte batte in rimonta il Genoa per 2-1, si prende momentaneamente la vetta della classifica in coabitazione con la Roma, ma perde per infortunio due pezzi da novanta come Lobotka e Politano.

Al Maradona, la partita per gli azzurri si era messa subito in salita. Dopo un avvio difficoltoso, il Genoa ha trovato il vantaggio poco dopo la mezz’ora con una vera e propria perla di Ekhator, che ha sorpreso la difesa partenopea con un geniale colpo di tacco. Un gol che ha gelato lo stadio e ha mandato le squadre all’intervallo con i rossoblù meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa, però, è emersa la forza dei campioni d’Italia. A suonare la carica è stato André-Frank Zambo Anguissa: il centrocampista camerunense ha prima trovato il gol del pareggio con un’incornata perentoria sugli sviluppi di un’azione confusa, poi si è reso protagonista dell’azione del sorpasso. Una sua botta a colpo sicuro è stata respinta dal portiere Leali, ma sulla ribattuta si è fiondato il solito Rasmus Højlund, che con opportunismo ha siglato la rete del definitivo 2-1.

Una gioia strozzata, però, dai problemi fisici. Nel corso della gara, sia Stanislav Lobotka che Matteo Politano sono stati costretti a uscire per infortunio muscolare. Per l’esterno azzurro, l’infortunio significa anche dover rinunciare alla convocazione in Nazionale. Il Napoli si gode una vittoria fondamentale che vale il primo posto, ma Conte dovrà fare i conti con un’infermeria che torna a riempirsi in un momento cruciale della stagione.