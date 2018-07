Buone notizie per il Napoli dal terzino algerino Faouzi Ghoulam che nel fine settimana raggiungerà la squadra nel ritiro di Dimaro. Possibile il suo ritorno in campo già nella prima giornata di campionato.

Finalmente una buona notizia per il Napoli che potrebbe presto ritrovare il suo terzino sinistro titolare Faouzi Ghoulam, reduce da una stagione travagliata a causa di un infortunio al ginocchio che ha tenuto fuori il giocatore per diversi mesi. L’infortunio subito da Ghoulam mentre era a Miami, non avrebbe causato seri danni al ginocchio già operato del giocatore, che nel fine settimana dovrebbe raggiungere i suoi compagni nel ritiro di Dimaro.

Ancora presto per parlare di rientro di Ghoulam, ma il giocatore sosterrà un allenamento differenziato che nel giro di poche settimane potrebbe portarlo a riprendere ad allenarsi con il resto della squadra. L’obiettivo, difficile ma non impossibile, dello staff medico del Napoli è quello di garantire al Mister Carlo Ancelotti, la presenza di Ghoulam, già nella prima partita di campionato, prevista per il 18 – 19 agosto. Ghoulam corre verso un rientro molto atteso dai sostenitori del Napoli che potranno rivedere in campo presto il giocatore che prima dell’infortunio della scorsa stagione, tanto ha fatto bene con la maglia azzurra.