Napoli, Ghoulam: «Rinuncia alla Coppa d’Africa? Ho qualche rimpianto»

Napoli, Faouzi Ghoulam parla del suo momento in azzurro e della mancata partecipazione alla Coppa d’Africa

Faouzi Ghoulam si racconta al quotidiano algerino Le Buteur: «Ho accusato un problema muscolare ma non è nulla di preoccupante. In questo momento se voglio tornare in nazionale devo trovare continuità con la maglia del Napoli».

«La rinuncia alla Coppa D’Africa? È stato difficile dire di ‘no’, ma avevo bisogno di lavorare per potenziare i muscoli, non ero pronto fisicamente. Ho qualche rimpianto ma sono felice che la squadra abbia vinto».