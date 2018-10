Serata importante per Marek Hamsik: contro la Roma, il capitano azzurro raggiungerà le 511 presenze, eguagliando Bruscolotti

Marek Hamsik contro la Roma taglierà un traguardo importante: scendendo in campo, infatti, raggiungerà le 511 presenze con la maglia del Napoli, eguagliando il record che finora era sulle spalle di Giuseppe Bruscolotti. Il capitano azzurro, che è destinato a diventare il primatista di questa speciale classifica, inoltre ha nel mirino anche il traguardo del maggior numero di gol segnati in Serie A: lo slovacco è fermo a 100 reti, dietro a Attila Sallustro, che comanda con 106. Hamsik, tra gli altri record, detiene già quello del miglior cannoniere: il capitano azzurro, infatti, è primatista, con 120 reti in tutte le competizioni, davanti a un monumento come Maradona, che si è fermato a 115.