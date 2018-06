In Turchia sono convinti che Milik andrà in prestito al Galatasary ma Sportmediaset riferisce che Ancelotti, neo allenatore del Napoli, non vorrebbe perdere l’attaccante

Dalla Turchia riferiscono che Arkadiusz Milik è ormai vicinissimo al Galatasaray ma pare che in realtà l’attaccante polacco sembra proprio che resterà a Napoli ancora a lungo. beIN Sports Turkiye riferisce che il club turco sta per chiudere per il prestito di Milik con diritto di riscatto ma Sport Mediaset al contrario afferma che il neo allenatore Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di cedere il bomber e che nemmeno quest’ultimo è intenzionato a lasciare il capoluogo campano. Quest’anno il polacco ha avuto una stagione particolarmente travagliata a causa di due gravi infortuni ma ha comunque messo a segno 6 gol e 1 assist in 17 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.

Il Napoli nel frattempo lavora per accaparrarsi il cartellino di Alex Meret dall’Udinese ma deve vedersela con la concorrenza della Roma.