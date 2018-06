Alex Meret resta un nome caldo del calciomercato estivo: l’Udinese alza le pretese per il giovane portiere, Roma e Napoli restano alla finestra, defilata la Fiorentina

Calciomercato Udinese, il club friulano alza le pretese per Alex Meret. Sul portiere era forte l’interesse della Fiorentina, che aveva offerto ai bianconeri 20 milioni totali: come riporta Sky Sport, una cifra rifiutata dall’Udinese, che adesso ha alzato a 35 milioni la richiesta per il classe 1997.

Se la Fiorentina è così più defilata, Roma e Napoli rimangono alla finestra per assicurarsi le prestazioni del giovane portiere; il club giallorosso è alla ricerca del sostituto di Alisson, in procinto di accasarsi al Real Madrid, mentre il Napoli valuta il portiere udinese una valida alternativa all’altro obiettivo di mercato, Areola del Paris Saint-Germain.