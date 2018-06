Napoli, sfuma Leno: il portiere tedesco ceduto all’Arsenal

Il Bayern Leverkusen ha comunicato ufficialmente la cessione di Leno all’Arsenal: sfuma quindi un obiettivo del calciomercato del Napoli

Arsenal attivissimo sul mercato. Unay Emery non ha intenzione di vivere una stagione da comparsa al suo primo anno sulla panchina dei Gunners e ha fatto richieste ben precise alla dirigenza inglese per il mercato. Una di queste è Bernard Leno che da oggi è il nuovo portiere dell’Arsenal. Questo il comunicato emesso al riguardo da parte dei rossoneri tedeschi: «Bernd Leno passa dal Bayer all’Arsenal. Ti ringraziamo per i sette anni indimenticabili trascorsi con la nostra squadra. Abbi cura di te, Bernd».

Leno, che non è stato convocato per i Mondiali di Russia 2018 dalla Germania (gli sono stati preferiti Neuer, Ter Stegen e Trapp), comincia così un’avventura in un altro campionato europeo dopo essersi misurato in questi anni solamente in Bundesliga. L’ex portiere del Bayern Leverkusen è stato un grande obiettivo del mercato del Napoli, che l’aveva designato come degno erede di Pepe Reina. Così non è stato. Leno all’Arsenal e partenopei con un pugno di mosche in mano, costretti a virare su altri obiettivi.