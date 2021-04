Napoli, il piano in caso di Champions: Sarri e un solo addio eccellente

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha in mente un piano ben preciso

La sconfitta in casa della Juventus, nel recupero della terza giornata di campionato, non ha complicato i piani del Napoli che è rimasto comunque legato al treno Champions League a due soli punti dall’Atalanta al quarto posto. L’Europa che conta è, quindi, l’obiettivo principale degli azzurri con Aurelio De Laurentiis che ha già in mente il piano in caso di qualificazione.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, se dovesse arrivare la Champions, l’indiziato principale a sedersi sulla panchina partenopea sarebbe Maurizio Sarri. Ci sarebbe inoltre una sola cessione eccellente, ipoteticamente quella di Kalidou Koulibaly. Mentre sul fronte acquisti, Giuntoli starebbero seguendo con attenzione Junior Firpo del Barcellona e il giovane difensore centrale dell’Ajax Perr Schuurs.