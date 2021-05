Napoli in Champions, scaramanzia De Laurentiis: cosa farà al Maradona

Aurelio De Laurentiis seguirà il Napoli dal Maradona ma con un pizzico di scaramanzia: ecco cosa farà il presidente per la Champions

Il Napoli vuole conquistarsi un posto in Champions League: per farlo la squadra di Gattuso (presumibilmente all’ultima panchina in azzurro) dovrà vincere contro il Verona in casa per non avere ulteriori preoccupazioni.

Come riporta Repubblica, Aurelio De Laurentiis sarà al Maradona ma metterà in atto un rito scaramantico: guarderà la gara in una saletta dello stadio e non direttamente dalle tribune, come fatto nelle ultime vittorie.