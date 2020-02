Napoli, l’influenza fa paura e Demme viaggia…isolato!

Il Napoli è sotto l’attacco dell’influenza. L’ultimo a essere colpito è stato Diego Demme che ora è a serio rischio per la Samp

Stasera il Napoli chiuderà la giornata di Serie A, scendendo in campo contro la Sampdoria ma l’avversario più ostico per gli azzurri sarà fuori dal terreno di gioco. L’influenza che sta circolando al Napoli ha messo ko diversi giocatori, ultimo in ordine temporale Diego Demme.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista ex Lipsia è stato regolarmente convocato ieri, ma non ha viaggiato insieme ai compagni. Il mediano tedesco è stato infatti ‘isolato’ per evitare un contagio. Sull’aereo non c’era, ma ha raggiunto direttamente l’albergo azzurro.