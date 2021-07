Napoli, infortunio Demme: Spalletti pensa a una soluzione a sorpresa

Con l’infortunio di Diego Demme, Spalletti ha perso il suo mediano titolare e avrebbe ora in mente una idea a sorpresa

Dopo l’infortunio e l’operazione al ginocchio di Diego Demme, Luciano Spalletti ha perso il suo mediano titolare ma il neo allenatore del Napoli starebbe pensando a una soluzione interna a sorpresa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico azzurro avrebbe individuato in Gianluca Gaetano il perfetto sostituto dell’ex Lipsia.

Il giovane classe 2000, cresciuto nell’ultima stagione alla Cremonese dove ha messo a segno anche 7 gol, è uno dei talenti messi in mostra dal vivaio del Napoli e avrebbe le capacità per adattarsi una posizione nuova. Gaetano non è un mediano, ma la sua versatilità potrebbe aiutare Spalletti e mettere in luce le qualità del giovane napoletano.