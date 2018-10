Infortunio Koulibaly, problema muscolare: lascia il ritiro del Senegal

Infortunio Koulibaly, il difensore del Napoli lascia il ritiro del Senegal: problema muscolare, le ultime sulle sue condizioni

Infortunio Koulibaly, problema fisico per il centrale difensivo del Napoli. Convocato dal Senegal per gli impegni della selezione africana, il calciatore è stato costretto a lasciare il ritorno della Nazionale per un problema fisico. Ecco la nota diramata dal club partenopeo: «Il difensore azzurro non parteciperà agli impegni con il Senegal per un affaticamento muscolare».

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sulle condizioni di Kalidou Koulibaly, alle prese con un acciacco muscolare: lo staff medico monitorerà le sue condizioni, previsti possibili accertamenti strumentali.