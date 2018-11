Napoli, Insigne è l’amuleto anti-Genoa: mai perso contro i liguri

Napoli allo Stadio Marassi con un Insigne nelle vesti di amuleto contro il Genoa. Il napoletano non ha mai perso contro i rossoblu

La superstizione è una credenza irrazionale che può influire sul pensiero di una persona, perché la convince che un evento futuro possa essere influenzato senza una determinata causa. Per molti è una banale convinzione, ma a Napoli la superstizione è da sempre una credenza popolare molto considerata e rispettata.

E’ il caso delle statistiche che risultano da un particolare score di Lorenzo Insigne, in quanto proprio contro al Genoa, prossimo avversario del Napoli, può venirgli attribuita una vera e propria virtù protettiva contro la disfatta. Allo Stadio Marassi il tecnico Ancelotti potrà contare non solo su un Insigne in forma strepitosa, ma anche sul suo risultare un vero e proprio amuleto atto a preservare dalle sconfitte e a propiziare la fortuna per centrare la seconda vittoria di fila nonché quarto risultato utile consecutivo generale.

Il talento di Frattamaggiore infatti non ha mai perso un incontro contro il Genoa, e fra le squadre che ha affrontato almeno dieci volte, i liguri risultano essere – insieme anche a Torino e Milan – quelli contro cui non ha mai subito un ko. Insigne contro i rossoblu ha collezionato otto vittorie e tre pareggi negli ultimi undici incontri. Superstizione o meno, il numero 24 del Napoli sarà sicuramente l’arma in più per cercare di mettere le mani sui tre punti e proseguire l’inseguimento della Juventus.

Ultime 11 partite di Insigne contro il Genoa

18.03.2018: Napoli-Genoa 1-0

25.10.2017: Genoa-Napoli 2-3

10.02.2017: Napoli-Genoa 2-0

21.09.2016: Genoa-Napoli 0-0

20.03.2016: Napoli-Genoa 3-1

01.11.2015: Genoa-Napoli 0-0

31.08.2014: Genoa-Napoli 1-2

24.02.2014: Napoli-Genoa 1-1

28.09.2013: Genoa-Napoli 0-2

07.04.2013: Napoli-Genoa 2-0

11.11.2012: Genoa-Napoli 2-4