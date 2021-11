Napoli, Insigne vede il Verona con riserva: per il capitano serve cautela

Lorenzo Insigne dovrebbe recuperare per Napoli-Verona, ma in casa azzurra serve cautela sulle condizioni del capitano

Lorenzo Insigne dovrebbe recuperare dall’affaticamento muscolare ed essere in campo regolarmente domenica pomeriggio sulla fascia sinistra in Napoli-Verona. La Gazzetta dello Sport, però, predica calma e cautela sulle condizioni del capitano azzurro.

Il 10 della Nazionale, infatti, anche martedì si era allenato con la squadra salvo poi patire noie muscolare il mercoledì e non partire poi per la trasferta polacca con il Legia. Giusto un po’ di attenzione in casa Napoli, ma Insigne dovrebbe scendere in campo senza sorprese.