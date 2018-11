Napoli, Insigne vuole ripetersi e insegue Del Piero e Inzaghi

Lorenzo Insigne ha segnato 3 gol consecutivi in Champions League e non intende fermarsi: nel mirino ci sono Del Piero e Inzaghi.

Meglio di lui in Champions League in quanto a gol consecutivi hanno fatto soltanto due grandi del calcio italiano: Alessandro Del Piero e Pippo Inzaghi. Lorenzo Insigne, leader del Napoli di Ancelotti, è andato a segno nelle ultime 3 gare contro Liverpool e PSG, e spera ora di prolungare la serie positiva nella sfida casalinga di questa sera contro la Stella Rossa.

Avvicinare Del Piero e Inzaghi per l’attaccante partenopeo sarebbe sicuramente un’ulteriore soddisfazione in una stagione che lo sta vedendo come grande protagonista del Napoli sotto la guida di Carlo Ancelotti. L’ex numero 10 della Juventus riuscì ad andare in gol in 5 partite consecutive nella stagione 1995-96, quando i bianconeri erano allenati da Marcello Lippi, mentre Inzaghi, primatista dei calciatori italiani in questa speciale classifica, segnò in 6 gare di fila con la maglia del Milan nella Champions League 2002-03.

Insigne è già a quota 3, e se segnasse anche alla Stella Rossa avvicinerebbe le prime due posizioni, oltre che dare una spinta importante al suo Napoli verso la qualificazione agli ottavi di finale.

