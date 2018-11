Milik si dà alla cucina: ecco il “Food&Ball Restaurant” – FOTO

Anche Arkadiusz Milik, come tanti colleghi, si dà alla ristorazione: l’attaccante polacco del Napoli ha inaugurato ieri un locale dedicato al calcio e al cibo in patria, a Katowice

Nessun cambio di mestiere (almeno per ora), ma Arkadiusz Milik comincia evidentemente già a guardare al futuro. Nei giorni scorsi l’attaccante del Napoli ha infatti ufficializzato il proprio nuovo progetto… culinario. Il polacco si è infatti dato alla ristorazione ed ha deciso di aprire un locale in patria, dalle parti di Katowice, a circa un centinaio di chilometri da Cracovia, il “Social Club Food&Ball Restaurant” (nome abbastanza chiaro). L’inaugurazione del locale è avvenuta nella giornata di ieri: da oggi dunque sarà possibile, per chiunque si trovasse nei pressi, gustare la cucina di Milik.

Il ristorante, nello specifico, è stato concepito come una sorta di circolo sociale e di museo dedicato proprio all’attaccante: al suo interno ci sono infatti tutte le maglie da gioco indossate da Milik in carriera e quelle scambiate con i suoi avversari. «Un posto dove si incontrano emozioni sportive e cibo fantastico», così lo ha descritto la punta polacca presentandolo sui propri social. Chissà se la specialità del posto sarà la pizza…