Napoli Inter, un altro infortunio influenza il match! Problema muscolare per il difensore dei nerazzurri: le sue condizioni

Napoli Inter, nuovo infortunio a condizionare il big-match di sabato! Problema muscolare per un difensore dei nerazzurri: le sue condizioni

Non c’è pace per l’infermeria dell’Inter. Dopo gli stop di Marcus Thuram, Matteo Darmian e Raffaele Di Gennaro, il tecnico Cristian Chivu deve fare i conti con un’altra defezione importante in vista della trasferta delicata contro il Napoli.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Mari, anche il giovane difensore argentino Thomas Palacios si è fermato. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra, un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per diverse settimane.

Palacios, dunque, non sarà tra i convocati per la sfida di domani pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli e, con ogni probabilità, salterà anche i successivi impegni della Beneamata.

Quello di Palacios non è il primo infortunio annunciato in giornata dalle due squadre avversarie nel match di domani, sabato 25 ottobre, per l’ottava giornata di Serie A. Il match ha infatti perso, lato Napoli, anche Hojlund, ancora indisponibile dopo i match contro Torino e Psv, e non recuperato per la sfida, e Meret.

Lo stop muscolare lo costringerà a lavorare a parte, allontanandolo ulteriormente dal campo e rimandando il suo possibile esordio con la maglia dell’Inter. Questo contrattempo non solo complica i suoi piani personali, ma potrebbe anche influenzare le valutazioni della società in vista della riapertura del mercato di gennaio. Palacios sperava di potersi giocare le sue carte a Milano, ma questo infortunio, unito allo scarso minutaggio fin qui raccolto, rende il suo futuro in nerazzurro sempre più incerto. Nel frattempo, l’Inter si ritrova con un’altra opzione in meno in difesa in un periodo cruciale della stagione.

