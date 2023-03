Napoli, Iwobi: «Osimhen ha l’ambizione di giocare in premier»

Il compagno di nazionale di Osimhen mette in guardia il Napoli sulle sirene inglesi per l’attaccante: «Mi ha chiesto della Premier»

Intervistato in The Beautiful Game Podcast, Alex Iwobi, centrocampista dell’Everton e della nazionale nigeriana, ha parlato anche dell’interesse della Premier League per Victor Osimhen. Di seguito le sue parole sull’attaccante del Napoli .

«Ha chiesto. Tutti chiedono. Sono sicuro che probabilmente ha l’ambizione di giocare in Premier League».