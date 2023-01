Napoli-Juve 5-1: un risultato che si ripete dopo 33 anni

Napoli-Juve ha visto la netta vittoria azzurra ai danni dei bianconeri, sommersi sotto 5 gol dopo 33 anni di distanza

Cinque gol per battere la Juve e per lanciare un chiaro segnale in ottica Scudetto. Il Napoli si prende la scena e va in fuga, dando ai bianconeri una sonora batosta che non capitava da 33 anni.

Bisogna tornare infatti al settembre 1990 per trovare lo stesso risultato a favore dei partenopei, che allora vinsero la Supercoppa contro la Signora allenata da Maifredi con Baggio in campo.