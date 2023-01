Napoli-Juve, Boniek: «I bianconeri posso sperare ancora nello scudetto»

Le parole di Boniek su Napoli-Juve: « Il Napoli non si può nascondere dietro la scaramanzia. Non vincere porterebbe a delle riflessioni»

Zbigniew Boniek, intervistato da Il Mattino, ha voluto analizzare a modo suo Napoli-Juve in programma venerdì sera. Di seguito le sue parole.

«Napoli-Juve sarà fondamentale perché i bianconeri sono a una distanza tale da poter sperare ancora. Ma un’eventuale vittoria del Napoli taglierebbe le gambe alla Juve in ottica scudetto. Il Napoli non si può nascondere dietro la scaramanzia anche perché delle squadre che inseguono nessuna mi sembra stia esprimendo un gioco memorabile. Insomma: deve essere l’anno del Napoli e se non dovesse essere così ci rimarranno giustamente male. Non vincere porterebbe a delle doverose riflessioni».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM