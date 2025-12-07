Napoli Juve, il grande ritorno di Spalletti al Maradona è andato così! Questa l’accoglienza al tecnico bianconero nello stadio della sua ex squadra

L’amore eterno promesso nel giorno del trionfo si è infranto contro la legge più spietata del calcio: la rivalità. Il ritorno di Luciano Spalletti allo stadio Diego Armando Maradona non è stato un omaggio, né un ricordo di gratitudine per lo storico terzo Scudetto, ma una condanna sonora, netta, inappellabile.

Durante Napoli Juve, il popolo partenopeo ha scelto da che parte stare e ha accolto l’allenatore di Certaldo con una bordata di fischi assordanti, trasformando quella che poteva essere una serata di emozioni in un verdetto senza attenuanti.

L’ingresso in campo: il boato della disapprovazione

Il momento della verità è arrivato pochi minuti prima del calcio d’inizio. All’annuncio delle formazioni, quando Spalletti ha attraversato il terreno di gioco per prendere posto sulla panchina bianconera, dagli spalti è scesa una contestazione compatta, intensa, che ha sommerso ogni altro suono dello stadio.

Nessun applauso. Nessuno striscione di ringraziamento. Nessun saluto per l’uomo che, appena un anno e mezzo fa, aveva riportato il tricolore in città dopo 33 anni di attesa.

Per una parte significativa del tifo, la scelta di accettare la chiamata della Juventus, la rivale sportiva per eccellenza, ha rappresentato un tradimento. L’immagine del tecnico con i colori bianconeri ha cancellato, in un istante, quella gratitudine che sembrava destinata a durare per sempre.

Il calcio, ancora una volta, ha dimostrato quanto sia fragile il confine tra amore e rancore. E la notte del Maradona lo ha ricordato in modo inequivocabile.