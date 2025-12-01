Napoli-Juventus biglietti: oggi via alla vendita libera per la partita del 7 dicembre 2025

Ci siamo: la vendita libera dei biglietti di Napoli-Juventus è ufficialmente iniziata. Dalle ore 12 di oggi è possibile acquistare i ticket per il big match di domenica sera 7 dicembre 2025 allo stadio Maradona, con inizio alle ore 20.45.

Sarà una partita tutta da vivere: partenopei e bianconeri sono distanziati da soli cinque punti, nonostante si tratta rispettivamente della prima e della settima in classifica, a testimonianza di una Serie A mai così aperta come quest’anno. Detto questo, ecco tutte le info su modalità di acquisto dei biglietti e prezzi.

I biglietti di Napoli-Juventus sono su Ticketone

Napoli-Juventus biglietti vendita libera: come acquistarli e prezzi

Il calendario della Serie A 2025-26 pone di fronte alla 14° giornata Napoli-Juventus, un classico del nostro campionato. La fase di vendita libera ha inizio alle ore 12:00 di lunedì 1 Dicembre 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti sul sito di Ticketone.

I prezzi sono i seguenti:

CURVE INFERIORI € 45

CURVE SUPERIORI € 60

DISTINTI INFERIORI € 90

DISTINTI SUPERIORI € 120

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM € 135

TRIBUNA NISIDA € 140

TRIBUNA POSILLIPO € 185

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM € 215

Le informazioni generali per assistere alla partita

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti. Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti. La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio. Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.