Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match: pietre contro il pullman bianconero. Danneggiati i vetri, nessun ferito

Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match. Serata macchiata dal brutto e grave episodio contro il pullman bianconero all’arrivo allo stadio

Il clima già teso di Napoli Juve è degenerato pochi minuti prima del fischio d’inizio in un episodio di violenza inaccettabile. Come riportato da DAZN, il pullman della Juventus, diretto allo stadio Diego Armando Maradona, è stato oggetto di un vero e proprio agguato: alcune persone hanno lanciato pietre contro il mezzo all’esterno dell’impianto.

Pietre contro il bus: danneggiati alcuni vetri

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman, scortato dalle forze dell’ordine, stava percorrendo il tratto che porta all’ingresso carraio dello stadio quando è stato colpito ripetutamente. I lanci hanno danneggiato alcuni vetri laterali, lasciando evidente lo shock dell’accaduto.

Nessuna conseguenza fisica per i giocatori

La paura a bordo è stata forte, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i giocatori e lo staff bianconero. La Juventus, che era arrivata in città solo questa mattina nel tentativo di ridurre la tensione, non è riuscita a evitare il contatto con una frangia più estrema del tifo locale.

Ombra pesante su una sfida già in corso

La partita è regolarmente iniziata alle 20:45, ma quanto avvenuto fuori dal Maradona getta un’ombra pesante su un evento che avrebbe dovuto essere solo sport.

La storica rivalità è finita in cronaca nera, e ora spetterà al campo – e al comportamento di tutti – riportare la serata entro i binari della civiltà e del fair play.