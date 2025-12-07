Juventus News
Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match: pietre contro il pullman bianconero. Danneggiati i vetri, nessun ferito
Napoli Juventus, tensione fiori dal Maradona prima del match. Serata macchiata dal brutto e grave episodio contro il pullman bianconero all’arrivo allo stadio
Il clima già teso di Napoli Juve è degenerato pochi minuti prima del fischio d’inizio in un episodio di violenza inaccettabile. Come riportato da DAZN, il pullman della Juventus, diretto allo stadio Diego Armando Maradona, è stato oggetto di un vero e proprio agguato: alcune persone hanno lanciato pietre contro il mezzo all’esterno dell’impianto.
Pietre contro il bus: danneggiati alcuni vetri
Secondo le prime ricostruzioni, il pullman, scortato dalle forze dell’ordine, stava percorrendo il tratto che porta all’ingresso carraio dello stadio quando è stato colpito ripetutamente. I lanci hanno danneggiato alcuni vetri laterali, lasciando evidente lo shock dell’accaduto.
Nessuna conseguenza fisica per i giocatori
La paura a bordo è stata forte, ma fortunatamente non si registrano feriti tra i giocatori e lo staff bianconero. La Juventus, che era arrivata in città solo questa mattina nel tentativo di ridurre la tensione, non è riuscita a evitare il contatto con una frangia più estrema del tifo locale.
Ombra pesante su una sfida già in corso
La partita è regolarmente iniziata alle 20:45, ma quanto avvenuto fuori dal Maradona getta un’ombra pesante su un evento che avrebbe dovuto essere solo sport.
La storica rivalità è finita in cronaca nera, e ora spetterà al campo – e al comportamento di tutti – riportare la serata entro i binari della civiltà e del fair play.
Napoli Juventus LIVE 1-0 LIVE: fine primo tempo al Maradona, bianconeri sotto nel risultato: decide Hojlund
Chiellini prima di Napoli Juve: «Koopmeiners più di una guida, davanti senza punti di riferimento. Attaccanti? Vedo più convinzioni in David e Openda»
Ultimissime
video
Perin: «Spalletti? Sul piano tattico è fenomenale, veramente incredibile, maniacale. Ha delle letture in campo che sono da fuoriclasse» – VIDEO
Perin, intervenuto a Fossano in occasione di un evento promosso da Balocco, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Le sue parole (Marco...