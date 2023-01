Napoli, dubbio Kvaratskhelia nel derby: le condizioni

Spalletti spera di recuperare Kvaratskhelia, ma al momento il georgiano è più in dubbio visto l’influenza che non gli ha permesso di allenarsi in questi giorni

Spalletti spera di recuperare Kvaratskhelia, ma al momento il georgiano è più in dubbio visto l’influenza che non gli ha permesso di allenarsi in questi giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi sarà la prova decisiva per capire se l’esterno sarà a disposizione o meno per la partita contro la Salernitana. In caso contrario sarà pronto Elmas a prendere il suo posto.