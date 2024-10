Napoli Lecce: 3 cose che non hai notato

Tre curiosità sulla sfida tra Napoli e Lecce, partita valida per la giornata attuale del campionato di Serie A 2024 2025

Ha faticato il Napoli per avere ragione di un Lecce lontano anni luce dal set che gli aveva rifilato la Fiorentina. Conte va a dormire in fuga, in attesa di sapere quale sarà il vantaggio sulle inseguitrici determinato da Inter–Juventus di domani. Ecco tre episodi significativi del match, non i più eclatanti