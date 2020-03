Marcello Lippi ieri ha fatto visita al Napoli di Gennaro Gattuso: ecco le parole sull’ex centrocampista, eroe di Berlino 2006

Marcello Lippi ieri ha fatto visita al Napoli di Gennaro Gattuso, suo ex giocatore nell’Italia che conquistò il Mondiale 2006. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo.

«Ero in visita a Napoli con degli amici e sono passato a salutare Gennaro Gattuso che è una persona speciale per me. Spero continui a fare un ottimo lavoro alla guida della squadra del Napoli».