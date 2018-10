Le parole di Lorenzo Insigne, uomo partita in Napoli-Liverpool: l’attaccante decide la partita del San Paolo al 90′

Il Napoli supera il Liverpool al ‘San Paolo’ nella seconda giornata di Champions League. Decisiva la rete di Lorenzo Insigne al 90′, bravo a farsi trovare sotto porta su un preciso cross di Callejon. L’attaccante azzurro, intervenuto a margine della gara, ha dichiarato: «E’ bello vincere cosi, ma al di là del risultato abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Volevamo il risultato a tutti i costi, adesso ci godiamo la vittoria per poco, da domani penseremo al Sassuolo, una gara tosta e importante – le parole rilasciate a Sky Sport – Questo è un girone tosto, lo sapevamo, ma vogliamo rispondere presente a ogni partita e mettere chiunque in difficoltà. Allisson? Grande portiere, finche gli faccio gol sono sempre contento. Io penso solo a fare bene, l’importante è vincere al di là di chi segna e far felici questi grandi tifosi. Ancelotti? Ha cambiato tanto, staiamo cercando di applicare le sue idee»