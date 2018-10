Napoli-Liverpool: tifosi inglesi aggrediti, si registra un ferito

Napoli-Liverpool: gli inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni ragazzi che li hanno poi assaliti

Nonostante gli accorgimenti comunicati dalla società inglese prima della partita di stasera, bisogna registrare alcuni scontri tra i tifosi del Liverpool e quelli del Napoli. Un tifoso inglese, di 26 anni, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi ed è rimasto ferito – guarirà in 15 giorni – la notte scorsa nel centro di Napoli mentre era in compagnia di connazionali bevendo bibite vicino a un bar. É accaduto poco dopo mezzanotte. Gli inglesi hanno raccontato alla polizia di essere stati avvicinati da alcuni ragazzi che li hanno aggrediti. Il giovane è stato medicato in ospedale e poi dimesso. Indaga la Ps che utilizzerà anche le immagini della videosorveglianza.

In queste ore il centro storico è presidiato da più di 500 poliziotti e forze dell’ordine varie. Idem dicasi per il lungomare dove soggiorna la squadra di Klopp. Ma gli ultras partenopei, secondo quanto riferito dalla Digos, hanno escogitato un piano per vanificare i controlli e cercare lo scontro con i tifosi Reds. Muovendosi a gruppi di due a d due sui motorini, senza riunirsi in gruppo, i tifosi del Napoli starebbero facendo delle ronde intorno al centro storico per evitare che i Reds possano prenderne il controllo come abitualmente fanno durante le trasferte europee.